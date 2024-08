In un mese 15 furti, ladri via con i pacchi alimentari per i poveri

«Dopo 15 furti in un solo mese siamo in condizioni di dover rivolgere un appello a tutte le persone di buona volontà per poter continuare la nostra presenza a fianco delle persone bisognose e fornire loro alimentari e beni di prima necessità frutto di donazioni». Giovanni Lai, presidente dell’Associazione Bissolati di Brescia con sede davanti alla Poliambulanza non nasconde la sua delusione e l’amarezza: «Abbiamo la necessità di informare la cittadinanza di come ci troviamo e se possibile di ottenere un aiuto da parte di tutti per ricostituire le nostre scorte alimentari, fondamentali per la creazione dei pacchi da distribuire alle famiglie più in difficoltà».

L’associazione, ricordiamo, è composta da un centinaio di aderenti di cui i volontari attivi sono una trentina. In sede trovano occupazione malati psichici del Civile, detenuti e persone disagiate che hanno nella struttura di via Bissolati un riferimento. I pacchi alimentari sono creati dalla colletta alimentare fatta da pasta, farina e altri alimentari, integrati dalle donazioni dei soci e dei simpatizzanti sempre attivi.

Forte danno simbolico

Nella mattinata di giovedì 22 agosto nella sede dell’Associazione Bissolati è stata ricevuta la più sgradevole delle sorprese, con il furto di 30 pacchi alimentari che avevamo preparato per altrettante persone. «Siamo un’organizzazione di volontariato e in sede non abbiamo nulla con un valore materiale, ma pacchi alimentari e una piccola dispensa, creati con la fatica e l’impegno dei nostri volontari, pronti ad aiutare tante persone in difficoltà. Per noi questi avvenimenti sono un forte danno simbolico perché ciò che ci viene sottratto è stato precedentemente creato con amore e sacrificio gratuito. Chiediamo quindi una mano alla cittadinanza: chiunque avesse piacere ad aiutarci con una piccola donazione alimentare può venire dal lunedì al sabato presso la nostra sede in via Leonida Bissolati n. 52».

Per completare l’appello aggiungiamo altri riferimenti utili: segreteria 327.8389703, per donazioni ecco il codice Iban: IT12A0869211205027000272941 (Credito cooperativo di Brescia).