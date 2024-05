In un garage di via Cipro a Brescia trovati 8 chili di marijuana

In Italia con un regolare permesso di soggiorno, un contratto di lavoro come operaio e buste paga regolari. Una fidanzata e un appartamento in un palazzo di via Cipro in città. Un insospettabile a tutti gli effetti.

La sezione antidroga della Squadra Mobile però aveva saputo che nella sua vita c’erano anche delle ombre e che in realtà fosse uno dei principali grossisti della marijuana nella zona sud della città. Alcuni giorni di osservazione e pedinamento sono bastati per capire che i sospetti fossero fondati e far scattare l’operazione.

Mercoledì pomeriggio per il 26enne marocchino, in Italia da quattro anni e che non aveva mai avuto problemi con la legge, è scattato il controllo che ha portato a scoprire, nel box dell’appartamento intestato alla sua ragazza, un carico da otto chilogrammi di marijuana. Per lui è immediatamente scattato l’arresto e il trasferimento in carcere dove nelle prossime ore incontrerà il Gip.

Gli agenti della Mobile infatti da qualche giorno lo avevano messo sotto sorveglianza e lo avevano visto passare dal garage e poi spostarsi verso parchi e parcheggi nei diversi quartieri della zona sud della città e incontrare diversi suoi connazionali, alcuni dei quali già conosciuti per vicende legate agli stupefacenti. Elementi sufficienti a rendere più concreti i sospetti e a far scattare un controllo. Mercoledì pomeriggio una pattuglia lo ha fermato e controllato. In tasca aveva le chiavi del box da cui era stato visto uscire prima degli incontri con quelli che evidentemente erano i suoi clienti. Davanti ai poliziotti il giovane non ha opposto resistenza e anzi ammesso subito di avere una grossa partita di marijuana in garage.

Per lui si sono aperte le porte del carcere ma il fatto che abbia immediatamente collaborato con gli inquirenti potrebbe essere determinante per la concessione degli arresti domiciliari.