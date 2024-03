In un anno in Valtenesi 221 multe per soste sui posti disabili

Quasi seimila sanzioni in un anno, 266 denunce, 84 incidenti rilevati e 4 arresti: sono, in estrema sintesi, i numeri del 2023 della Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Valtenesi. Ma il numero più rilevante è forse 11, ossia il numero degli agenti in organico per coprire un territorio vasto - e turistico, con le conseguenze del caso - com’è quello dei Comuni aderenti all’Unione (Padenghe, Manerba, Moniga e Soiano).

Un’attività a 360 gradi quella degli agenti del comandante Massimo Landi, che si declina in una presenza praticamente costante: la Locale c’è alle cerimonie funebri (84 funerali), c’è ai mercati settimanali, e svolge attività di Polizia giudiziaria con l’obiettivo di garantire ai cittadini sicurezza e tutela della civile convivenza: nel 2023 sono state aperte 266 pratiche per denunce di furto, atti vandalici, danneggiamenti, smarrimento documenti, querele fra privati, e 115 atti sono stati notificati.

L’attività di Polizia stradale è però forse quella più visibile, e che più assorbe l’impegno della Locale: 5994 verbali di violazione al codice della strada nel 2023, 656 dei quali elevati a cittadini stranieri e notificati all’estero tramite una ditta specializzata, che ha permesso di recuperare somme di denaro altrimenti di difficile riscossione. La violazione più frequente, e pare davvero incredibile, è la sosta negli spazi riservati agli invalidi: 221 multe per questa ragione. Una cifra che supera di grand lunga quella relativa all’uso del telefonino durante la guida (84 sanzioni) e pure quella per guida in stato di ebbrezza alcolica (38). Ma anche la guida senza cintura (122). Numeri più alti di questi ultimi citati si registrano per la mancata revisione del veicolo (191) e per la mancanza di assicurazione (172).

Soddisfatto per l’operato della Locale si dice il sindaco di Padenghe e assessore all’Unione Albino Zuliani, il quale ringraziando il consigliere delegato alla sicurezza di Manerba Matteo Mattiotti ricorda l’impegno delle Amministrazioni per migliorare il servizio: «Negli ultimi anni è stato rinnovato il parco veicoli e sono state acquisite nuove dotazioni, divise, droni, bodycam, che hanno consentito di migliorare e incrementare i controlli sul territorio».