Allarme povertà a Brescia: senzatetto più che raddoppiati in un anno

Dopo la pandemia esplose le situazioni di disagio. Danesi, Caritas: «Ascoltiamo quasi 2.500 persone all’anno»

Senzatetto più che raddoppiati, mense sempre più affollate e persone con difficoltà che chiedono aiuto sempre più vecchi. Brescia non è solo humus di ricchezza e produttività: tra le fessure della città si annidano disagi, povertà, solitudine. Giovani e anziani Basta incamminarsi un giorno qualunque tra le strade più buie del centro, lontane da lampioni e dallo «struscio» bresciano. Via Benedetto Croce, via Gambara, via Cefalonia. Giovani e anziani, uomini e donne si rifugiano adagiandosi a una