In provincia di Brescia 140 beni confiscati alle mafia sono stati assegnati alle comunità

Si tratta soprattutto di case, terreni, negozi o aziende. Altri 109 sono in attesa di essere destinati. C’è un nuovo protocollo regionale per accelerare la concessione agli enti locali

La Casa della legalità di Manerba del Garda - Foto © www.giornaledibrescia.it

Tolti alle mafie e affidati al demanio, agli enti locali oppure ai soggetti del Terzo settore. Beni immobili frutto del crimine ceduti a titolo gratuito per finalità sociali. In grande maggioranza case e terreni, ma anche negozi e aziende. In provincia di Brescia sono 140 i beni confiscati e già destinati alle realtà più varie. Un altro centinaio, gestito per ora dai tribunali e dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità orga