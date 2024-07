In piazza Vittoria la grande festa per la fine dei centri estivi

La fine delle scuole accoglie l’estate, ma comporta ai genitori un pensiero in più: come possiamo impegnare i nostri figli mentre noi siamo a lavoro? A rispondere presente, ormai da tantissimi anni, il comune di Brescia che per tradizione propone il servizio dei Centri Ricreativi Cittadini per la scuola primaria. Oggi in piazza Vittoria bambini e animatori si sono ritrovati per festeggiare la fine del percorso.

Conciliazione ed educazione

«Un’attenzione che il comune ha non solo per la conciliazione dei tempi – dice l’assessora Anna Frattini - che sappiamo essere uno dei temi, ma anche un discorso legato ad aspetti più educativi. Abbiamo bisogno che i bambini continuino a socializzare e a farlo in un contesto di grande qualità dei servizi».

I dati aggiornati ai primi di luglio dicono 2780 partecipanti suddivisi in 6 centri estivi: il servizio è cominciato il 17 luglio e finisce il 26 luglio, tranne nei due centri Rinaldini e Torricella dove continuerà fino al 23 agosto.

I Cre sono da 4 anni affidati alla cooperativa «Tempo libero» che offre progetti di qualità. Quest’anno il tema proposto a più piccoli era «la chiave crea mondi»: visite in città, nei quartieri, in biblioteca, ma anche giochi e laboratori.