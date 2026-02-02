Le due Pertiche protagoniste a «In Piazza con Noi»

La natura incontaminata abbraccia le case e le strade e il desiderio di fermarsi qui, per fermare anche il tempo respirando a pieni polmoni, è palpabile. La trasmissione di Teletutto con i protagonisti di «In Piazza con Noi» ha saputo trasmettere il volto più autentico delle due Pertiche, quella Alta e la sorella Bassa: una comunità viva, che punta su cultura, coesione sociale, turismo sostenibile e qualità della vita.

Le Pertiche

È proprio questo il sentire comune che i telespettatori hanno condiviso domenica 1 febbraio, gustando gli ampi spazi dedicati alla tipicità dei prodotti locali, alle proposte culturali e allo sport che in questo angolo della Valle Sabbia si può praticare.

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» a Pertica Bassa e Pertica Alta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Una terra, quella delle Pertiche, che non ci sta ad essere considerata solo periferica, convinta com’è, a ragione, di poter mettere in mostra peculiarità «appetitose» quanto originali, che basano la loro unicità sulla presenza preponderante di un ambiente naturale e spesso da scoprire appieno.

È ancora una volta un viaggio suggestivo attraverso i territori delle valli di Pertica Alta e Pertica Bassa a caratterizzare il tradizionale appuntamento domenicale affidato ai microfoni di Marco Recalcati ed Elisabetta Del Medico con Giorgio Zanetti nel ruolo di ironico e fantasioso co–conduttore.

Gastronomia e turismo

A dare il via, subito dopo la sigla, e poi a concludere la trasmissione, è stata l’esibizione dal vivo del maestro Ermes Pirlo con la sua fisarmonica. E poi via via si sono susseguite molte testimonianze di giovani residenti che della loro terra hanno saputo fare un’attrattiva speciale: dagli sciroppi bio di erbe selvatiche per arricchire bevande e piatti dolci, ai frutti antichi coltivati e venduti anche online per salse e confetture.

Alcuni dei prodotti tipici locali - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

E ancora, le nuove strutture di ospitalità per un turismo di qualità che vantano servizi davvero raffinati e accattivanti. «Siamo certi che i telespettatori apprezzeranno il nostro borgo e il nostro Comune con tutte le sue frazioni – ha ricordato il sindaco di Pertica Bassa, Manuel Bacchetti – ma siamo ancor più certi che chi sceglierà di venirci a trovare si innamorerà di questi luoghi, di questi paesaggi, della natura, della nostra gente, delle nostre tradizioni e anche dei nostri prodotti tipici».

I sindaci Manuel Bacchetti e Giovanmaria Flocchini - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«Prodotti – ha completato il sindaco di Pertica Alta, Giovanmaria Flocchini – che con cura e passione ogni giorno vengono preparati nei nostri caseifici e nelle nostre piccole realtà artigianali. Senza dimenticare che i progetti previsti dal finanziamento del Pnnr continuano spediti e porteranno altri servizi e attrattive per tutto il nostro territorio disseminato di borghi e squarci di bellezza a volte selvaggia».

Proposte culturali

Al vicepresidente della Provincia, Fabio Rolfi il compito di ribadire il sostegno garantito dal Broletto per la realizzazione della trasmissione, ricordando anche le tante storie di successo che «portano il segno di intraprendenza anche dei territori montani».

Presente anche il vicepresidente della Provincia Fabio Rolfi - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Fra le peculiarità delle due Pertiche sono arrivate alla ribalta televisiva quelle che riguardano il Museo della Resistenza che apre a Forno d’Ono; il proficuo gemellaggio che dal 2011 unisce Pertica Bassa con il paesello francese di Saint André de Chalencon; lo straordinario sito di archeologia industriale rappresentato dal Forno fusorio sul greto del torrente Tovere, oltre al curioso Carnevale di Livemmo e alle tante proposte della Polisportiva di Pertica Bassa.