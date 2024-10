«In Piazza con noi», sul lago d’Idro il racconto di lago e fiume

Questa domenica «In Piazza con noi» racconterà in diretta dalle 11 su Teletutto la Festa d’autunno della Federazione del Chiese, organizzata dai volontari sul Lago d’Idro. Saremo in territorio trentino, a pochi chilometri dal confine con la provincia bresciana, in un luogo che è tutta bellezza, ovunque lo si guardi.

Idroland

La Federazione, guidata da Gianluca Bordiga, sta preparando un evento di grande portata a Idroland in località Baitoni, nel Comune di Bondone, angolo di paradiso per gli appassionati di volo in parapendio e deltaplano.

La Federazione del Chiese, che annovera 28 formazioni sociali (tre trentine, 17 bresciane e 8 mantovane) torna a raccontarsi ai nostri microfoni, dopo averlo fatto lo scorso anno, il 1° ottobre, a Gavardo. Location diversa e ospiti inediti questa domenica, ma tematica sempre attuale: la salvaguardia delle acque del fiume Chiese, lungo 168 chilometri, che attraversa due regioni (Trentino e Lombardia), bagna tre province (Trento, Brescia e Mantova) ed è risorsa insostituibile per trentuno Comuni.

Il fiume Chiese è il principale immissario e l’unico emissario del lago d’Idro e si immette proprio nel bacino lacustre fra Baitoni e Ponte Caffaro, segnando in quel punto anche una parte del confine fra le due province, ed uscendo dal lago proprio nel territorio del Comune di Idro. Un lago, l’Eridio, che la Fondazione del Chiese difende e tutela, così come tutti i territori bagnati dal fiume «affinché – dice Gianluca Bordiga – ognuno mantenga la propria dignità, unicità e tipicità».

Leggi anche Anche i comuni trentini si uniscono al protocollo per tutelare il lago d'Idro e il Chiese

Un processo culturale, quello della Federazione, iniziato nel 2018 con il raggruppamento delle prime nove associazioni, diventate oggi ventotto, in rappresentanza di più di tremila volontari che in modo garbato, ma deciso e fermo nelle idee, portano avanti iniziative di tutela delle acque del fiume Chiese. «Diciassette anni fa – dice ancora Bordiga – il lago d’Idro era vicino alla morte biologica. Ci siamo uniti per salvarlo e per siglare un accordo con l’allora prefetto di Brescia Francesco Paolo Tronca per determinare una gestione di utilizzo dei livelli del lago verticale per metri 1,30, simile al naturale».

Rinascita e prospettive

La rinascita dell’Eridio è sotto gli occhi di tutti. Oggi il lago è quasi completamente rigenerato, popolato da una nutrita fauna ittica, tutto navigabile e meta ambita da turisti italiani e stranieri e da tanti appassionati di pesca e di sport acquatici. «Il fiume Chiese ed il suo lago d’Idro sono un unico corpo idrico – dicono all’unisono i volontari della Federazione – e il nostro impegno continuerà affinché vengano gestiti entrambi con oculatezza, mediante un sistema coordinato che rispetti ogni stagione dell’anno e sia attento alle criticità che si presenteranno».

Nella nostra diretta a raccontare la bellezza delle acque del Chiese saranno soprattutto le immagini raccolte dai nostri operatori lungo tutto il corso del fiume. Un viaggio incantevole che ha aiutato tutti noi a comprendere meglio il valore di una Federazione che opera in difesa della natura, della bellezza, della salute. Amici del fiume Chiese che invitano tutti alla festa d’autunno di domenica per immergersi nella bellezza del luogo, degustare piatti tipici, assistere ad esibizioni di parapendio, kitesurf, canoa e partecipare a visite guidate al biotopo protetto della Comunità Europea.