«In Piazza con Noi» saluta il 2024 dalla Santissima di Gussago

Oggi c’è l’ultima puntata dell’anno di «In Piazza con Noi» e non poteva esserci luogo più suggestivo e significativo della Santissima di Gussago per salutare il 2024.

Dalle 11 le telecamere di Teletutto saranno con piacere nel paese, che le ha già ospitate in altre occasioni, per presentare in tutto il suo nuovo splendore il prezioso edificio posto sul colle Barbisone, tanto caro ai gussaghesi. Il sindaco Giovanni Coccoli, al suo secondo mandato, mostrerà con orgoglio ai telespettatori quello che anche a lui piace definire come «il gioiello più prezioso della comunità gussaghese» che è tornato a essere accessibile a tutti dopo gli interventi di restauro e messa in sicurezza portati a compimento anche grazie ai fondi dell’Art bonus.

Orgoglio

«Nella diretta andata in onda proprio dalla Santissima nella data palindroma del 2 febbraio 2020 – ricorda Coccoli – ci eravamo scambiati la promessa di tornare qui a lavori ultimati e abbiamo mantenuto la parola, nonostante le difficoltà incontrate negli anni della pandemia. Con orgoglio mostreremo ai telespettatori di Teletutto l’incanto di questo antico luogo di devozione religiosa, divenuto negli anni centro culturale di spicco e dimora di figure illustri come Gian Battista Cigola, Luigi Basiletti, Rodolfo Vantini e Angelo Inganni, che abitò in Santissima sino alla fine dei suoi giorni».

Voci e sapori

Nella puntata di oggi daremo voce e volto anche ai tanti volontari che rendono Gussago un paese solidale, generoso, attento ai bisogni dei più fragili. Non mancheranno le eccellenze enogastronomiche, come lo spiedo De.Co. re del Gran Galà e della partecipatissima rassegna «Spiedo scoppiettando» che si è chiusa pochi giorni fa ed i prelibati vini della Franciacorta, realizzati con uve di elevata qualità dei vigneti gussaghesi ubicati in zone collinari e in buona parte terrazzati, esposti al sole e al drenaggio delle piogge.

Ospite d’eccezione della puntata natalizia sarà il Quartetto Èlite con la celebre violinista Federica Quaranta, che vanta oltre tredici partecipazioni al Festival di Sanremo, eventi televisivi di grande richiamo e tour di artisti di fama internazionale, una carriera di tutto rispetto. Le emozioni non mancheranno nell’ultima puntata del 2024 di «In Piazza con Noi», per ringraziare chi ha ospitato e accolto a braccia aperte il programma e i tantissimi telespettatori e lettori.

I lavori in paese

Il paese è ormai da anni un cantiere aperto. In questi mesi i lavori si stanno concentrando sulla riqualificazione della piazza antistante la maestosa chiesa parrocchiale e la sede del municipio, anch’essa interessata da un intervento di recupero significativo. «I gussaghesi – dice il sindaco – hanno dimostrato di essere pazienti nel gestire le difficoltà che ogni cantiere aperto porta perché fieri di far parte di quel grande progetto di riqualificazione del paese che è sinonimo di rinascita al bello».