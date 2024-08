«In Piazza con Noi» riparte dalla Fiera di Orzinuovi

Domenica le telecamere di Teletutto tornano in piazza, anzi: «In Piazza con Noi». La nuova stagione della trasmissione televisiva prenderà il via come tradizione da Orzinuovi e in occasione della Fiera regionale, giunta alla 76esima edizione. È stata un’estate di pausa per le nostre dirette, ma non di lavoro per la nostra squadra. Il filo che ci lega ai sindaci è ormai ben saldo e si arricchisce sempre più di persone e storie da raccontare.

Con i primi cittadini (anche con i neo eletti lo scorso giugno) abbiamo già costruito una buona parte del palinsesto della nuova stagione, nel segno della tradizione, con qualche novità e soprattutto con tanti nuovi paesi, tutti da scoprire. La bellezza della nostra città e soprattutto della vasta provincia bresciana sarà sempre al centro di «In Piazza con Noi». Ce lo chiedono i sindaci e ancor di più i nostri telespettatori che ci seguono numerosi ogni domenica da tutta la Lombardia e oltre.

Bellezza

Orzinuovi per noi è casa e amicizia. Laura Magli, eletta con il 55,1% del totale dei voti, prima donna sindaco di Orzinuovi, ci ha accolto a braccia aperte. Già vice sindaco della Giunta guidata dal senatore Gianpietro Maffoni (oggi assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Ambiente e Decoro), la Magli rappresenta la continuità. «La Fiera sarà una nuova e significativa occasione per ringraziare i cittadini che mi hanno votata - dice la sindaca -, ma anche per ribadire a tutti gli orceani che io sono e desidero essere sempre più il sindaco di tutti, attenta ai bisogni di ogni singola persona. Sogno una città sempre più vicina ai suoi cittadini e una comunità sempre più unita, solidale, felice e orgogliosa di vivere in un luogo bello con servizi eccellenti».

Mostre

La Fiera di Orzinuovi è già entrata nel vivo e anche quest’anno non sarà solo agricoltura, zootecnia, artigianato e commercio, ma anche arte, cultura e spettacoli. Proprio domani alle 18 nella Rocca San Giorgio saranno inaugurate le mostre dedicate a due orceani scomparsi: il rinomato pittore Martino Turotti morto dodici anni fa e il giovane fotografo Niccolò Guarino, precipitato durante un’escursione.

«Due mostre di spessore che rappresentano un doveroso e sentito omaggio a due concittadini che abbiamo nel cuore - spiega Carlo Lombardi, presidente del Consiglio comunale - e che hanno lasciato un importante patrimonio di opere alla nostra comunità». I dettagli verranno riferiti nella puntata in diretta dalle 11 sul canale 16 del digitale terrestre. Siamo felici di ricominciare e siamo felici di farlo, ancora una volta, da Orzinuovi.