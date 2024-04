In Piazza con Noi per condividere la festa patronale «ritrovata» di Borgosatollo

In Piazza con Noi, ferma la scorsa domenica in occasione della Pasqua, riprende il suo viaggio nella provincia bresciana, facendo tappa a Borgosatollo. Un gradito ritorno per la trasmissione di Teletutto nel Comune guidato ormai da dieci anni da Giacomo Marniga, per vivere insieme alla comunità la Festa patronale di Santa Maria Annunciata.

L’appuntamento è nato lo scorso anno ma ha le sue radici nelle tradizioni. Ed è pronto a regalare ai borgosatollesi, e a tutti coloro che decideranno di raggiungere il paese vicinissimo alla città, un’intensa giornata ricca di iniziative, momenti di gioco, riflessione e condivisione.

Il programma

Così domenica si potrà partecipare ai laboratori sulle api, sui segreti dell’orto e con i gessetti (proposto da un gruppo di Madonnari), aderire alla visita guidata all’interno della splendida parrocchiale intitolata a Santa Maria Annunciata o semplicemente passeggiare tra le ottanta bancarelle che saranno dislocate nel cuore di Borgosatollo, con prodotti tipici o dell’artigianato e realizzati da hobbisti. Sarà anche allestita un’area dedicata al food truck. Il programma completo della festa, che proseguirà sino a tarda sera, sarà raccontato durante la nostra diretta, che inizierà alle 11, con i tanti ospiti che interverranno (tra loro il campione mondiale di nuoto paralimpico Federico Bicelli) o che saranno protagonisti dei servizi registrati nei giorni scorsi.

Il paese

«Borgosatollo - racconta il sindaco Marniga - è un paese di poco più di 9mila abitanti. L’estensione complessiva non è ampia, ma il paese è bello da vedere e da vivere grazie a un tessuto di imprenditori agricoli che continuano le loro attività e che con il loro lavoro lo rendono ricco e verde. In continuità con chi ci ha preceduto - aggiunge - abbiamo scelto di valorizzare il commercio di prossimità dicendo no all’insediamento sul territorio di grossi supermercati o centri commerciali privilegiando il servizio di qualità garantito dai commercianti perché capaci di mettere al centro la relazione personale, fondamentale per il benessere di una comunità».

Tanti gli angoli e i luoghi particolarmente suggestivi che vi mostreremo durante la puntata di domenica, dal parco giochi per i bambini, grande e inclusivo, al campetto da calcio all’aperto con acceso libero e gratuito, dove i più piccoli e più grandi possono mettere la scarpe ai piedi e tirare un calcio al pallone, proprio come si faceva un tempo.

Non mancherà nella nostra diretta il richiamo alla tradizione culinaria per eccellenza di Borgosatollo, che vede protagoniste le rane che un tempo popolavano in massa le risorgive del territorio. Chef Beppe Maffioli, titolare del ristorante Carlo Magno di Collebeato, cittadino di Borgosatollo, proporrà due gustosissime ricette a base di rane. Un omaggio che il rinomato chef farà ai telespettatori di In Piazza con Noi e alla comunità dove è nato e dove vive.