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«In Piazza con noi» in diretta da Corteno Golgi

A guidare il viaggio sono i conduttori Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, muovendosi tra collegamenti live, servizi filmati, ospiti in piazza e momenti musicali
La diretta di Telettutto sarà dal borgo di Corteno Golgi
La diretta di Telettutto sarà dal borgo di Corteno Golgi

È Corteno Golgi, il suggestivo borgo dell’alta Valcamonica noto come il paese di Santi e Nobel, il protagonista assoluto della nuova puntata di «In Piazza con Noi». La trasmissione itinerante di Teletutto, che ogni domenica porta i telespettatori alla scoperta delle tradizioni e della vita di comunità dei comuni bresciani, è sbarcata questa mattina nel cuore del paese per una lunga diretta.

A guidare il viaggio sono i conduttori Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, muovendosi tra collegamenti live, servizi filmati, ospiti in piazza e momenti musicali. La puntata è realizzata con il contributo della Provincia di Brescia e della fondazione Provincia di Brescia Eventi, con l’obiettivo di valorizzare i piccoli borghi dando voce alle realtà locali.

La puntata andrà in onda in replica questa sera alle ore 20.30 su Teletutto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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