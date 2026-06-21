«In Piazza con noi» in diretta da Corteno Golgi

A guidare il viaggio sono i conduttori Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, muovendosi tra collegamenti live, servizi filmati, ospiti in piazza e momenti musicali

21 giugno 2026 1 ' di lettura

La diretta di Telettutto sarà dal borgo di Corteno Golgi Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti In Piazza con NoiCorteno Golgi Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...