In piazza con noi fa tappa a Rovato, nella terra del manzo all’olio

Le telecamere di In piazza con noi accese - su Teletutto questa domenica alle 11 - su Rovato, patria del manzo all’olio, in occasione della 133ª edizione di Lombardia Carne. È sempre piacevole, per noi, tornare a Rovato, e lo è ancor più in occasione di un evento come la Fiera, che di anno in anno ha saputo crescere in qualità ed arricchirsi di eventi, di conferenze e di momenti di svago e di socialità.

Comunità viva

Nel santuario della Santissima sul Monte Orfano, punto più alto e paesaggistico, il sindaco Tiziano Belotti ci accoglie, per mostrarci e raccontarci Rovato, comune che governa ormai da nove anni. «La nostra comunità è nata qui - ci dice - in questo luogo bellissimo, che ancor oggi infonde grande tranquillità. La bellezza e la pace regnano sovrane e dal loggiato del convento Rovato si mostra in tutta la sua maestosità e ricchezza». Una ricchezza che è fatta di storia, cultura, territorio, terre coltivate e aziende, ma soprattutto persone, che hanno saputo portare avanti le tradizioni, valorizzandole. «Ecco perché Lombardia Carne - sottolinea il sindaco - rappresenta il grazie della comunità a chi ha fatto la storia di Rovato, a coloro che sono scesi secoli fa dal Monte Orfano sino al cuore del paese per dare vita al più grande e ricco mercato del bestiame dell’Italia settentrionale».

Aperta dalla musica della Banda, la puntata racconta la storia di Lombardia Carne e tutto quanto oggi ruota attorno alla manifestazione che mette in mostra bovini, equini e ovicaprini, oltre ai prodotti tipici della terra Franciacorta: olio, vino, salumi e formaggi. Il posto d’onore è riservato anche quest’anno al manzo all’olio di Rovato, piatto tutelato dal marchio collettivo della Denominazione comunale.

In diretta anche l’intitolazione di «Rovato Città della Carne», sancita nella giornata di sabato da una decina di amministratori comunali provenienti da tutta Italia, tra cui Carrù, Carcare e Moncalvo, prima del Gran galà del manzo all’olio, che sarà ospitato al Centro Fiere e organizzato dagli eccellenti ristoratori di Rovato.

Da visitare

La nostra è anche occasione per conoscere i luoghi più belli di Rovato, tutti da scoprire, riscoprire e vivere, a partire dal Santuario di Santo Stefano, situato ai piedi del Monte Orfano, che conserva al suo interno l’affresco della «Madonna con il Bambino Gesù». Un luogo di grande devozione, nella storia e ancor oggi. Proprio alla Madonna di Santo Stefano, infatti, sarà dedicata l’Unità pastorale delle chiese delle frazioni di Rovato, che verrà istituita il prossimo 1° giugno con la firma del decreto e la solenne celebrazione, presieduta dal vescovo della Diocesi, mons. Pierantonio Tremolada.