In Piazza con Noi fa tappa a Marone

L’inaugurazione del nuovo frantoio pubblico di Marone, evento clou della decima edizione della Festa dell’olio novello, è per l’agricoltura locale e del lago d’Iseo un evento che farà storia. A festeggiare il momento così importante anche In Piazza con Noi, la trasmissione di Teletutto che celebra e da evidenza ai momenti più memorabili delle nostre comunità. (replica stasera alle 20.30).

Ospiti di In Piazza con noi, condotta da Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, alcuni tra gli uomini e le donne più rappresentativi e noti di Marone e del Sebino.

Gli ospiti

Primo tra tutti il sindaco Alessio Rinaldi, ma anche il vicesindaco Mauro Zanotti, l’assessore a Istruzione e cultura Serena Nichetti, il consigliere regionale Diego Invernici, il presidente della Comunità montana del Sebino Marco Ghitti, il capogruppo degli Alpini Alberto Giudici, il rappresentante di Pro Loco Alberto Zucchi e di Ortal Omar Zanotti, la rappresentante di Coldiretti Nadia Turelli, il conduttore dell’azienda agricola Stalù Mirco Grassi, il rappresentante del gruppo della Sardinata Alberto Zucchi, i rappresentanti del Galì Tommaso Cristini e del Gal Roberto Arrigoni, il membro della Protezione civile Alice Bontempi, l’organizzatore della pedalata storica Pedale Vintage Matteo Bonardi, la runner Sara Bottarelli, l’artista Giacinto Sinistrini, e i sindaci «gemellati» Marco Tinti di Barbariga e Andrea Francini di Trequanda (Siena).

Ospiti della trasmissione di Teletutto anche i piloti di alcuni idrovolanti, che hanno dato spettacolo atterrando e decollando sulla idro-pista che il Comune di Marone ha allestito due anni fa e da quel momento ospita nello spazio di lago di fronte alla chiesa parrocchiale e alla foce del torrente Bagnadore.

La due giorni

In Piazza con Noi ha partecipato alla due giorni di Festa dell’olio novello 2025 partita ieri con l’apertura degli stand gastronomici sul lungolago e con l’inaugurazione. Sempre sabato pomeriggio si è svolto il convegno «Come il cambiamento climatico sta mutando l’agricoltura e l’olivicoltura sul lago» e di seguito l’inaugurazione con taglio del nastro del nuovo frantoio comunale, allestito negli spazi dell'ex opificio Cittadini, oggi in ristrutturazione. Oggi, per tutto il giorno, sarà possibile visitare la storica motonave Capitanio, recentemente ristrutturata e rimessa in acqua, da sabato sera vicino all’imbarcadero.