In Piazza con noi fa tappa a Lumezzane

Sport e solidarietà protagoniste a Lumezzane in questo fine settimana. Torna l’attesissimo appuntamento con il Trofeo Città di Lumezzane - Coppa d’oro Avis e Coppa Pam - campionato italiano di regolarità di auto storiche, giunto alla 23esima edizione. La città è in fermento perché sarà un fine settimana ricco di eventi e di momenti di aggregazione, di festa e di bene.

Le telecamere di In Piazza con noi sono oggi in piazza Portegaia, nel cuore di Sant’Apollonio, per vivere la festa e la gara insieme ai top driver e ai tanti lumezzanesi che racconteranno ai nostri microfoni la loro città.