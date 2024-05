«In piazza con noi», dopo 10 anni si torna a Montichiari dove il viaggio è iniziato

Dieci anni fa, da Montichiari è iniziato il viaggio di In piazza con noi alla scoperta della provincia bresciana. La prima puntata di quello che è diventato l’appuntamento tradizionale della domenica su Teletutto, andò in onda in diretta il 30 marzo 2014. A Montichiari abbiamo festeggiato anche la duecentesima trasmissione e domenica torneremo per la puntata numero 282. È sempre bella e ricca Montichiari, città che ci ha accolto anche in questo 2024 a braccia aperte, tutta da vedere, vivere, scoprire e riscoprire.

Conoscere

Ha tutto Montichiari: è una città a dimensione di persona. Lo si percepisce passeggiando per le vie del centro, tra i tavolini dei bar della piazza e nei luoghi di cultura.

Montichiari, come ci racconta il giornalista Federico Migliorati, ha una lunga storia di ampio interesse che ha lasciato tracce importanti valorizzate nel tempo dai monteclarensi. Terzo Comune della provincia di Brescia per numero di abitanti, dopo il capoluogo e Desenzano, oggi Montichiari con i suoi 26.300 residenti è anche il Comune più esteso della pianura bresciana. La frazione con più abitanti è Novagli (oltre tremila), poi Vighizzolo e Borgosotto.

Cultura

In questi anni l’Amministrazione comunale guidata da Marco Togni, ha puntato molto sulla cultura e sull’istruzione. Gli studenti sono oltre 5mila distribuiti in sette scuole dell’infanzia, sei nidi, sette primarie, tre secondarie di primo grado.

Montichiari è città della bellezza, dei musei, dell’arte e della cultura, ma anche e soprattutto dello sport con i suoi impianti all’avanguardia, il suo velodromo e il Palageorge che ha ospitato negli anni anche concerti dei più grandi artisti nazionali, ma non solo. Nella diretta di domenica la Montichiari di oggi svelerà i suoi tesori, dal Castello Bonoris, ai Musei Lechi e Agostino Bianchi, a quello storico del Risorgimento sino al Palazzo dell’Archeologia e della Storia del territorio alla Pinacoteca Pasinetti.

Il maggio monteclarense si accenderà in diretta tv. Un calendario fitto di eventi studiato nei minimi dettagli dall’assessore alla Cultura Angela Franzoni con le due Pro loco, Montichiari Musei e diverse realtà del territorio. Un «Viaggio nel tempo» che si concluderà il 28 maggio.

Tanti gli appuntamenti in programma, tutti da scoprire, da vivere e da raccontare con i tanti ospiti che ci raggiungeranno in piazza Santa Maria a partire dalle 11 in diretta su Teletutto davanti all’imponente Duomo che conserva al suo interno opere di grande pregio, tra cui la splendida «Ultima cena» del Romanino.