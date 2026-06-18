«In Piazza con Noi» tra storia e sapori a Corteno Golgi

Sarà Corteno Golgi, paese di Santi e Nobel, il protagonista della nuova puntata di «In Piazza con Noi», la trasmissione itinerante di Teletutto che ogni domenica porta le telecamere nei paesi della provincia per raccontarne storia, tradizioni e vita di comunità. L’appuntamento è per domenica 21 giugno, in diretta dalle 11 e in replica alle 20.30.
Curiosità
A guidare il viaggio nel paese dell’alta Valcamonica saranno Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, tra collegamenti, servizi filmati, ospiti e momenti musicali. L’apertura sarà affidata alla musica di Germano Melotti, che tornerà anche nel finale per accompagnare la chiusura di puntata, e al sindaco Giuseppino Lippi, che racconterà il paese e le sue molte anime.
Tantissime le storie e le particolarità da raccontare, dalle origini storiche del borgo ai sentieri da percorrere in mountain bike, fino alle Valli di Sant’Antonio, una delle aree naturalistiche più suggestive del territorio.
La puntata porterà il pubblico alla scoperta di malga Fioletti, del pane di segale e dei sapori locali, in particolare il Cuz, piatto della tradizione preparato con la carne di pecora cotta nel suo grasso, ma anche le sculture in legno e altre tradizioni.
Non mancheranno le pagine dedicate alla memoria e alla cultura, con la figura di Camillo Golgi, premio Nobel per la medicina nato proprio a Corteno, e del museo a lui dedicato. Parte della puntata sarà dedicata alla suora cortenese Maria Troncatti, proclamata Santa da Papa Leone nell’autunno scorso.
Territorio
Spazio anche alle frazioni, con un servizio su Doverio, e alla Pro Loco, con Ramona Taddei che illustrerà gli eventi estivi. Nel corso della diretta si parlerà anche del bosco, preziosa risorsa del paese, della conversione della scuola, dell’osservatorio faunistico dell’Aprica, della pista da sci illuminata (Corteno condivide con l’Aprica il comprensorio sciistico) e della Sky Marathon, la celebre Maratona del cielo, in programma il 4 luglio.
La puntata è realizzata con il contributo della Provincia di Brescia e della fondazione Provincia di Brescia Eventi per valorizzare i piccoli borghi, dando voce ad associazioni, tradizioni e iniziative, anche con l’intervento del consigliere Paolo Fontana, in rappresentanza della Provincia.