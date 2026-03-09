La Fiera agricola di Calvisano protagonista a «In Piazza con Noi»

Riflettori accesi su «In Piazza con Noi» domenica 8 marzo a Calvisano per l’inaugurazione della 49esima Fiera Agricola. Grande la partecipazione nell’intero weekend: si stima, abbia superato le 15mila presenze. Numeri a parte, in una splendida giornata dal sapore primaverile, le telecamere di Teletutto con la conduzione di Angela Scaramuzza, Marco Recalcati e Giorgio Zanetti hanno tramesso un ampio spaccato del paese, che offre diverse eccellenze.

«E il bando messo a disposizione dal Broletto in collaborazione la Fondazione Provincia di Brescia Eventi permette appunto di farle conoscere – dice in apertura di diretta il presidente della Provincia Emanuele Moraschini –. Nell’occasione in cui ci troviamo, è importante riprendere le proprie radici e toccarle con mano».

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - CALVISANO IN PIAZZA CON NOI REDAZIONE PROVINCIA 08-03-2026 GABRIELE STRADA NEW EDEN GROUP - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» dalla Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«Siamo ben lieti di dar lustro alle gemme del posto» aggiunge il suo vice Fabio Rolfi, intervenuto insieme a esponenti politici della Provincia, tra cui le onorevoli Cristina Almici e Simona Bordonali e gli assessori regionali Claudia Carzeri e Floriano Massardi. Il tutto mentre il sindaco Angelo Formentini sviscera loro le peculiarità dell’amato territorio («Manteniamo vive le tradizioni»), spalleggiato da Caterina Lovo Gagliardi, prezioso trait-d’union tra i due enti istituzionali nel doppio ruolo di consigliere provinciale e assessore comunale.

La comunità

L'inaugurazione della 49esima Fiera agricola di Calvisano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Torniamo però sulle eccellenze «a chilometro zero», con la pole position per mondo contadino: «Tra allevamenti e coltivazioni, è fondamentale tramandare l’amore per il lavoro della terra – commenta l’assessore delegato Pierangelo Bartoli –. Non a caso, per la riuscita della Fiera i giovani mi hanno aiutato ad allestire la zona con trattori e macchinari».

«Per noi è un piacere: cerchiamo così di avvicinare la cittadinanza al settore», incalzano allora per la Commissione Agricoltura il presidente Emanuele Favalli e il braccio destro Marco Antonioli.

CALVISANO IN PIAZZA CON NOI REDAZIONE PROVINCIA 08-03-2026 GABRIELE STRADA NEW EDEN GROUP

Per l’aspetto storico-culturale ecco poi la chiesa parrocchiale di San Silvestro (col parroco don Alberto Boscaglia impegnato a illustrare le tele del Moretto e del Romanino), l’iconica torre civica («i cui affreschi saranno oggetto di riqualificazione», annuncia Giovanni Appiani) nonché il settecentesco palazzo Lechi, presentato dal padrone di casa Teodoro Lechi e messo a disposizione in serata per uno straordinario spettacolo di luci.

In ambito culinario, la menzione di merito va allo storione e al caviale dell’Agroittica Lombarda (al top a livello mondiale e proposti in degustazione dai cuochi de «Il Giardino del gusto»), alla torta di rose de.co di Malpaga e al miele Paganini, premiato con la Goccia d’oro.

Alcune delle bancarelle della tradizione agricola bassaiola - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Per lo sport, all’apice spicca invece il Rugby Calvisano («Sette volte campione d’Italia», ricorda ai microfoni il presidente Mariano Bandera), attorniato da una serie di analoghi sodalizi: «Bellissimo vederli tutti in azione in spazi e strutture comunali», afferma l’assessore Michel Lesioli, fiero peraltro del rinnovato villaggio dello sport in piazza XX Settembre. Una chicca che, in mezzo ad area food e luna park, ha convinto migliaia di persone a recarsi tra le vie del paese bassaiolo per la Fiera.

«Lo sforzo organizzativo è stato ingente, ma siamo soddisfatti: esaurite in breve le prenotazioni per 150 espositori, contiamo presenze maggiori rispetto allo scorso anno», afferma Riccardo Migliorati, guida della Pro loco. «Abbiamo riunito l’intera comunità, valorizzandone il tessuto agroalimentare, sociale, commerciale e industriale», chiosa orgogliosa Ivana Tratta nella veste di capogruppo di maggioranza e segretaria del sodalizio.