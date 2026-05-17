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Le telecamere di «In Piazza con Noi» a Borgosatollo: la diretta

Appuntamento alle 11 su Teletutto con Marco Recalcati, Angela Scaramuzza e Giorgio Zanetti e tanti ospiti
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«In Piazza con Noi» torna oggi con i sapori della tradizione, lo sviluppo delle attività agricole e la valorizzazione degli edifici storici nel cuore di Borgosatollo. La puntata sarà condotta da Marco Recalcati, Angela Scaramuzza e Giorgio Zanetti e, come sempre, sarà in diretta su Teletutto dalle 11 alle 12.30 e, dalle 10 alle 11, anche su Radio Bresciasette. L’evento è promosso con il contributo della Provincia e della Fondazione Provincia Brescia Eventi.

Borgosatollo presenta oggi i suoi fiori all’occhiello: dalle aziende florovivaistiche e agricole ai palazzi che hanno fatto la storia del paese, fino alle ricette della tradizione. Il tutto accompagnato dalle note musicali della banda locale e dalle esibizioni delle atlete di tessuti aerei. L’evento si concentra in particolare su due filoni: da un lato la valorizzazione dell’attività agricola, con la produzione di latte, la coltivazione dei campi, l’allevamento di vitelli e il vivaio; dall’altro la nascita della Cer, la Comunità energetica rinnovabile di Borgosatollo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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