Le telecamere di «In Piazza con Noi» a Borgosatollo: la diretta

«In Piazza con Noi» torna oggi con i sapori della tradizione, lo sviluppo delle attività agricole e la valorizzazione degli edifici storici nel cuore di Borgosatollo. La puntata sarà condotta da Marco Recalcati, Angela Scaramuzza e Giorgio Zanetti e, come sempre, sarà in diretta su Teletutto dalle 11 alle 12.30 e, dalle 10 alle 11, anche su Radio Bresciasette. L’evento è promosso con il contributo della Provincia e della Fondazione Provincia Brescia Eventi.