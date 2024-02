«In Piazza con noi» a Sarezzo per raccontare la festa e il paese

In Piazza con noi torna a Sarezzo in occasione della Fiera di San Faustino. La festa dei patroni è per tradizione momento di incontro, condivisione e divertimento per i saretini, ma non solo. In Fiera infatti arrivano tantissimi cittadini dell’Alta Valtrompia, dalla città e da molti paesi della provincia bresciana perché a Sarezzo non ci sono solo bancarelle nel weekend, ma per una settimana attrazioni e giochi per grandi e soprattutto piccini.

«Sarezzo - dice il sindaco Donatella Ongaro - è un paese vivace, sia dal punto di vista economico che commerciale, ma anche industriale e sociale. Possiamo contare su tantissimi volontari che anche nel periodo più buio della pandemia non hanno mai fatto mancare il loro sostegno alle persone che più avevano bisogno. Allora come oggi sono davvero tante le realtà che consentono a Sarezzo di essere un paese coeso e solidale».

Centro di servizi

Sarezzo negli ultimi anni si è guadagnato una centralità in valle per il numero e la qualità dei servizi offerti a tutti i valtrumplini. Sul territorio comunale infatti trovano «casa» la sede decentrata dell’Inps, il Servizio di continuità assistenziale, il Consultorio per le mamme in attesa, per i minori e lo Sportello informativo realizzato in collaborazione con il Csv di Brescia e dedicato agli enti del Terzo settore. Nella frazione di Zanano è invece collocato il Centro per l’impiego. Sarezzo, inoltre, è da sempre riconosciuto come polo educativo e scolastico d’eccellenza grazie all’Istituto Primo Levi che oggi accoglie studenti da tutta la Valtrompia e offre una decina di indirizzi. «Entro la primavera del 2025 - racconta il sindaco Ongaro - saranno completati i lavori del nuovo polo scolastico che accoglierà tutti gli alunni della primaria. Tra i cantieri aperti - aggiunge - mi piace ricordare anche quello nell’ex oratorio San Nicola. Un intervento atteso da anni, che cambierà radicalmente l’aspetto della centrale piazza Cesare Battisti».

Tanti ospiti in diretta

Nella nostra diretta di domenica, a partire dalle 11 su Teletutto, racconteremo con i nostri ospiti e grazie alle tantissime immagini girate in settimana, la Sarezzo di oggi e di domani, sempre più green grazie alla piantumazione nelle prossime settimane di mille alberi, per iniziativa dell’ex sindaco Diego Toscani, presidente di Promotica, ed entreremo nel cuore della Fiera e dei saretini. Incontreremo anche Carlo Antonini, malato di Sla da otto anni, al quale, dopo il Premio Bulloni 2023, è stato assegnato dal Comune di Sarezzo, e questa volta insieme alla moglie Valentina, il Faustino d’oro 2024. Un uomo tenace, generoso, divertente, appassionato, animato da una grande fede ed esempio per tutta la comunità. Vi faremo conoscere anche Costanzo Belleri, che il 12 febbraio ha compiuto 100 anni, maestro del lavoro e di vita. Domenica non mancherà la musica, grazie alle esibizioni della Filarmonica Santa Cecilia e Charlie Cinelli canterà per noi e per i nostri telespettatori, nella sua Sarezzo.