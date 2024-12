«In Piazza con Noi» a Pontoglio per il traguardo della puntata 300

La provincia di Brescia girata in lungo e in largo, centinaia di persone incontrate – sindaci, amministratori, volontari di innumerevoli associazioni – per raccontare «il bene e il bello» delle comunità. A dieci anni dall’esordio, domenica 8 dicembre «In piazza con noi» ha tagliato lo traguardo storico delle 300 puntate, un compleanno che la trasmissione di Teletutto condotta da Clara Campani e Marco Recalcati ha celebrato a Pontoglio, dove l’evento per famiglie «Aspettando Santa Lucia» è stato l’occasione per riunire un’intera comunità e le sue associazioni. Potete rivedere la puntata in cover a questo articolo.

La torta per festeggiare la puntata 300 di «In Piazza con Noi» - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Una festa che la pioggia non è riuscita a fermare: al Palabosco musica, street food, banchetti e intrattenimento hanno animato una giornata nel segno dello stare insieme. A presentare le novità in arrivo per il paese ci ha pensato il sindaco, Alessandro Pozzi: «Abbiamo in cantiere la realizzazione di un nuovo asilo nido e dal 13 gennaio vedremo i primi uomini al lavoro – ha spiegato il primo cittadino –. Il prossimo giugno avremo poi la Notte bianca e nella stessa giornata il passaggio della Mille Miglia. Abbiamo messo in campo un sacco di risorse per regalarci in quel giorno il massimo del divertimento».

All’opera, insieme

Una ricchezza di Pontoglio sono le sue associazioni: «Ne abbiamo più di 50. Per me – ha detto il primo cittadino – sono uno sprone per cercare di migliorare sempre di più il paese».

Associazioni che animano le feste durante l’anno: «Siamo molto conosciuti e rinomati a livello provinciale per la grande quantità di iniziative che proponiamo – ha detto le vicesindaca Debora Stabile –. Mi piace dire che a Pontoglio le feste durano un po’ di più: per le festività natalizie il paese rimane infatti addobbato fino al 17 gennaio, festa del nostro compatrono, sant’Antonio».

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

In Piazza con Noi festeggia la 300esima puntata a Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Instancabile l’associazione commercianti, organizzatrice anche dell’evento di ieri: «Siamo un gruppo tra i più longevi della provincia, con 92 iscritti su un paese di 7.000 abitanti – ha raccontato il presidente Roberto Manenti –. I negozi di vicinato sono l’anima del paese, noi ci teniamo tantissimo, come teniamo alle tradizioni».

Prelibatezze

Regina delle tradizioni di Pontoglio è la ricetta del suo casoncello, certificata dal 2019 con Denominazione comunale (De.Co.). Da oltre un secolo riempie i piatti delle famiglie in occasione della festa di Sant’Antonio, a ridosso della quale il paese ospita una sagra dedicata al prodotto comunale per eccellenza (nel 2025 sarà dal 3 al 17 gennaio).

La preparazione del casoncello di Pontoglio - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Per tramandarne la tradizione, dal 2018 è nata l’Accademia nazionale del casoncello: «Il suo primo compito è stato mettere ordine, perché ogni famiglia aveva la sua ricetta – ha spiegato un rappresentante dell’accademia, Fabio Togni –. Dopo ricerche, concorsi ed esserci confrontati anche con chef stellati siamo arrivati ad avere una ricetta completa e a un disciplinare. Uno degli obiettivi dell’accademia è arrivare ad avere un laboratorio di pasta fresca che possa produrre il casoncello 365 giorni l’anno».

Leggi anche Il casoncello di Pontoglio tra i Prodotti agroalimentari tradizionali lombardi

Nella coesa comunità di Pontoglio un posto speciale ce l’ha la parrocchia di Santa Maria Assunta: «In questa realtà ci sta benissimo – ha detto il parroco, don Giovanni Cominardi –. La giornata di oggi è la dimostrazione di quanto ci teniamo a collaborare insieme».

Alla fine della puntata, i ringraziamenti dei due conduttori ai telespettatori e tutta l’Editoriale bresciana per il traguardo delle 300 puntate: «Continueremo a raccontare il bene e il bello che c’è nelle nostre comunità – ha detto Clara Camplani –. E ce n’è davvero tanto».