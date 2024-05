In fiamme una palazzina a Manerbio: evacuate 30 famiglie

Fiamme e fumo nelle case comunali di piazza Aldo Moro a Manerbio: attimi di paura, evacuate una trentina di famiglie. Stando ai primi accertamenti, l’incendio si sarebbe sviluppato intorno alle 20.30 di questa sera nelle cantine della palazzina limitrofa alla casa di riposo che fortunatamente non ha riportato danni.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco da Brescia e i colleghi volontari da Verolanuova, ma anche due autoambulanze e un’automedica che hanno soccorso alcune persone intossicate leggermente dal fumo che ha invaso tutta la palazzina. Insieme al personale sanitario e ai pompieri anche i carabinieri di Manerbio e i colleghi della Radiomobile di Verolanuova.

Il primo però a intervenire, avvertito da una famiglia è stato un manerbiese, Francesco. «La mamma e la figlia che vivono in un appartamento al secondo piano di questa palazzina comunale - racconta l’amico di famiglia - mi hanno chiamato spaventate perché non riuscivano a scendere dalla loro casa perché le scale erano completamente invase dal fumo. Appena sono arrivato in piazza Aldo Moro ho visto un ragazzo, un residente, che con un estintore e dei secchi d’acqua stava tentando di spegnere l’incendio, ma inutilmente purtroppo».

Nel frattempo la maggior parte delle famiglie residenti si è accorta che qualcosa non andava, e così ha iniziato ad uscire dalle proprie case, anche se a fatica a causa dell’intenso fumo che ormai si era propagato per le scale e nei pianerottoli. «Vedendo che la situazione peggiorava - prosegue Francesco - ho gridato a squarciagola dall’ingresso, alle persone che non riuscivano a uscire dalla propria abitazione, di mantenere la calma di chiudersi in casa e, nel frattempo, di spalancare tutte le finestre. Intanto ero al telefono con la mamma e con la sua bambina e cercavo di tranquillizzarle e di rassicurarle dicendo loro che tutto sarebbe andato per il meglio, ma erano spaventatissime».

A spegnere l’incendio sono arrivati per primo i Vigili del fuoco di Verolanuova che hanno immediatamente evacuato le cinque persone rimaste prigioniere in casa, tra queste la ragazzina di 13 anni insieme alla mamma e una disabile, un’anziana allettata. Proprio questi ultimi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. «Nello scendere le scale alcuni nostri vicini - raccontano i condomini - hanno inalato fumo e quindi sono stati portati in pronto soccorso a Manerbio. Poteva andare peggio, ma fortunatamente a parte qualche persona lievemente intossicata stiamo tutti bene. Purtroppo non è la prima volta che qui, proprio nello scantinato, succede un fatto simile». I condomini, dopo vari accertamenti da parte dei pompieri intervenuti sul posto a tutte le abitazioni, sono stati fatti rientrare nelle proprie case. I Vigili del fuoco stanno decidendo se dichiarare lo scantinato inagibile. Sul fatto, che a quanto pare non rappresenta un caso isolato, stanno indagando le forze dell’ordine intervenute.