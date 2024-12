In Duomo Vecchio ha inaugurato la mostra dei presepi Mcl

È stata inaugurata ieri la diciassettesima edizione della Mostra Presepi, organizzata dal Movimento Cristiano Lavoratori di Brescia e ospitata come ogni anno in Duomo Vecchio. Un appuntamento atteso e partecipato, che offre la possibilità di ammirare 65 natività allestite da esperti presepisti e presepiste, ma anche pezzi pregiati di collezioni private. Presepi provenienti da tutta Italia ma anche dall’estero: «È un appuntamento molto apprezzato – ha detto la presidente di Mcl Brescia, Margherita Peroni –. Per noi è un grande sforzo organizzare tutto: da chi inizia a marzo a cercare presepi, perché ogni anno li rinnoviamo cercando la massima qualità, a chi allestisce o trasporta il materiale. Siamo anche noi un piccolo presepe dove ognuno fa la sua parte verso lo stesso obiettivo».

Il tema

Quest’anno la mostra prende in prestito il tema dedicato al Concorso dei Presepi che arriva alla sua 51esima edizione: «In te la sorgente della vita». «Per chi è cristiano il significato è chiaro – ha continuato Peroni –: è Gesù bambino, ma anche per chi non lo è può essere importante il messaggio d’amore e di pace che porta, soprattutto in questa epoca di guerra e dolore. I simboli hanno un grande significato, il presepe parla da solo, è fatto di gente popolare, di gente semplice, nel presepe tutti hanno la loro parte e si vogliono bene».

In Duomo Vecchio ha inaugurato la mostra dei presepi del Movimento Cristiano Lavoratori - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

A benedire l’inaugurazione, che è avvenuta ieri pomeriggio, il vescovo Pierantonio Tremolada: «Sono contento di inaugurare con voi questa mostra – ha detto –. Mi complimento con chi l’ha allestita e con chi partecipa: i presepi sono tutti molto belli. Come Diocesi noi consideriamo questa iniziativa molto preziosa. Il presepe unisce fede e arte. L’arte che parla a tutti immediatamente. La nascita del Signore non è qualcosa di superficiale: i presepi ci aiutano ad interpretare ciò che è accaduto, i diversi aspetti del Santo Natale».

L’inaugurazione, alla quale hanno partecipato anche le autorità locali, fra cui l’assessore regionale Giorgio Maione e il presidente del Consiglio comunale di Brescia Roberto Rossini, ha visto esibirsi il coro formato dalle ragazze della comunità Shalom, che si occupa di recupero e reinserimento di persone fragili.

Quando visitare la mostra

Fra presepi più tradizionali intarsiati nel legno e decorati a mano, spuntano natività originali in pietra, cartone o ricavare nei rami intrecciati. La Mostra sarà aperta tutti i giorni, festività comprese, fino al 6 gennaio: nei giorni feriali dalle 9.30 alle 11.45 e dalle 14.30 alle 17.45. La mattina della domenica e delle altre festività, chiuderà alle ore 10.30 per consentire la celebrazione della Santa Messa e riaprirà alle ore 14.30.