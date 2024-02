In Duomo la messa del vescovo di Brescia con Azione Cattolica

«L'Azione cattolica mi è da sempre molto cara, occupa un posto speciale nel mio cuore». Così il vescovo Pierantonio Tremolada ha aperto nel Duomo di Brescia la messa con il popolo dell'Azione cattolica, che in questo fine settimana è impegnato nell'assemblea triennale.

«Il nostro impegno è da sempre essere Azione cattolica prima di fare l'Azione cattolica», ha detto il presidente Sirio Frugoni. E se il vescovo li ha invitati a impegnarsi ogni giorno per «capire come inserirvi attivamente e positivamente nel corpo vivo della Chiesa», ecco che Frugoni ha ribadito la ferma volontà «a essere protagonisti, camminare insieme, per essere un sogno che trasforma la realtà».

L'assemblea, dopo aver rinnovato gli organi rappresentativi, ha fatto sintesi con tre nomi da presentare al vescovo: tra questi monsignor Tremolada, già nei prossimi giorni, sceglierà il presidente per il prossimo triennio. In pole position l'uscente Frugoni.