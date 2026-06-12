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In due in monopattino si scontrano contro un’auto, 18enne muore a Milano

L’incidente è avvenuto ieri sera in zona Bicocca: ferite lievi per il conducente del mezzo elettrico e per la ragazza alla guida dell’automobile
Un monopattino in una città di notte, foto rappresentativa
Un monopattino in una città di notte, foto rappresentativa

Un ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all’ospedale Niguarda per le ferite riportate in uno scontro con un’auto avvenuto intorno alla mezzanotte in via dell’Innovazione, alla periferia di Milano, in zona Bicocca.

Ferite lievi, invece, per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la giovane di 21 anni alla guida dell’auto. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incidente in monopattino
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