In difficoltà durante l’immersione: la motovedetta li mette in salvo

Attimi di apprensione questa mattina nelle acque del lago d'Iseo antistanti Marone per due sub che si sono trovati in difficoltà durante un’immersione.

I compagni hanno allertato i soccorsi e il rapido intervento dei carabinieri con la motovedetta e dell'elisoccorso di Bergamo hanno permesso di riportare i due uomini a riva. Dalle prime valutazioni i due non sarebbero in gravi condizioni.