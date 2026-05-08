In bici con due etti e mezzo di hashish nello zaino, arrestato

Il giovane, in bicicletta, ha cambiato direzione alla vista della pattuglia della Stazione di Manerba. Fermato perché nervoso ed evasivo, durante il controllo dello zaino i militari hanno trovato circa 240 grammi di hashish già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, un coltellino e 300 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Dopo le formalità è stato arrestato e portato al Tribunale di Brescia per il rito direttissimo.