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In bici con due etti e mezzo di hashish nello zaino, arrestato

Il 24enne, fermato a Manerba, era anche in possesso di un bilancino di precisione, un coltellino e 300 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio
La droga sequestrata
La droga sequestrata

A Manerba del Garda nel pomeriggio del 7 maggio i carabinieri di Salò hanno arrestato un 24enne marocchino per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il giovane, in bicicletta, ha cambiato direzione alla vista della pattuglia della Stazione di Manerba. Fermato perché nervoso ed evasivo, durante il controllo dello zaino i militari hanno trovato circa 240 grammi di hashish già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, un coltellino e 300 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Dopo le formalità è stato arrestato e portato al Tribunale di Brescia per il rito direttissimo.

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Argomenti
spaccio di drogaManerba del Garda
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