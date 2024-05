In attesa del sole, il Lido delle piscine di Lumezzane apre

Aprirà domani, sabato, il Lido estivo della piscina di Lumezzane, gestita dall’Azienda speciale Albatros. Rimarrà aperto fino alla prima settimana di settembre. Domani l’apertura sarà dalle 9 alle 19.30.

Nonostante gli spazi ridotti, l’impianto aperto nel 2008 presenta vasche di pregio architettonico: il piano vasca, il terreno adibito a solarium e le vasche si sposano col panorama circostante, che si affaccia su tutto l’arco delle montagne poste a sud, dal Palosso al monte Conche, e su quello a nord, con bella vista sul colle di San Bernardo e la catena del Ladino, su cui svetta la cima del Sonclino (1380 mt). Il vicino abitato è mimetizzato dalle piante e dal piccolo altopiano formato dalle due vasche e dal terreno di raccordo.

Lo scorso anno sono stati circa 30.000 gli ingressi registrati. Gli spazi attorno alle vasche esterne sono attrezzati e nella zona a prato ci sono 16 piazzole con ombrellone e lettino. «Lo scorso anno - spiega Mauro Sanzogni, direttore di Albatros, azienda speciale del Comune che gestisce gli impianti - abbiamo raggiunto quasi i dati pre-pandemia, che contiamo di superare quest’anno. Il target del nostro impianto è dedicato alle famiglie, che possono passare la giornata in relax. Per questo anche gli scivoli presenti non sono altissimi».

Albatros sta cominciando a pensare al recupero di un’area di circa 60 mq, oggi occupata da un vecchio motore fuori uso. L’intervento sul campo di calcio adiacente, dove a breve saranno portati via i vecchi lampioni, permetterà di portare via il motore. I dirigenti di Albatros fanno molto affidamento su questo nuovo spazio. «Non possiamo intervenire quest’anno - continua Sanzogni -, ma il prossimo anno adatteremo il nuovo spazio. Decideremo come utilizzarlo: o un campo di beach volley, o un’area di sabbia per bambini con giochi a terra».

Gli orari di apertura del lido estivo sono: nei giorni feriali 10.30-19.30, escluso il mercoledì con apertura alle 12. Sabato e domenica: apertura alle 9. Questi i prezzi per la stagione: over 14 anni: 7 euro; ragazzi (6- 13 anni): 6 euro; ingresso baby (0-5 anni): 3 euro. Per le famiglie, sconti del 10% dai 4 componenti. Noleggio lettino: 2,50 euro; ombrellone: 2 euro; tutti e due: 3,50 euro.