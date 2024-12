In arrivo un milione di euro per la linea Alta velocità Brescia-Verona

Un milione di euro per la linea Alta velocità Brescia-Verona. Il finanziamento è stato sbloccato dall'approvazione di un emendamento della Lega in commissione Bilancio, a firma del capogruppo Riccardo Molinari.

Ad annunciarlo è la deputata bresciana della Lega Simona Bordonali: «Una tratta fondamentale per il Nord Italia, parte del più ampio corridoio ferroviario che collega Milano a Venezia, la Lombardia al Veneto – sottolinea Bordonali –. La Lega, come sempre, dimostra di ascoltare i territori e dare loro risposte concrete. La nostra visione per il futuro del Paese è chiaro: strutture, interconnessione e velocità. Queste sono le nostre parole d’ordine».