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Imprenditore malato derubato dai familiari: anche un commercialista indagato

Il professionista bresciano avrebbe aiutato i cognati a trafugare denaro e quote societarie per 14 milioni di euro, somma ora sequestrata
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Un'automobile della Guardia di Finanza
Un'automobile della Guardia di Finanza

C’è anche un commercialista bresciano tra i sei indagati dalle procure di Brescia, Bergamo e Busto Arsizio per circonvenzione di incapace e autoriciclaggio nell’ambito di una indagine sulla sottrazione di liquidità, quote finanziarie e capitali investiti ai danni di un imprenditore bergamasco che da qualche tempo è gravemente malato. Secondo la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, che hanno indagato rispettivamente con il Nucleo di polizia economico-finanziaria e la Squadra Mobile, alla vittima sarebbero stati sottratti quattro milioni di euro con bonifici diretti verso gli indagati e altri nove con il trasferimento di polizze assicurative, quote societarie e fondi di investimento.

In famiglia 

Nel mirino delle forze di polizia sono finiti i cognati della vittima, fratelli della moglie, due avvocati milanesi, di cui uno nominato amministratore di sostegno dell’imprenditore e il commercialista bresciano. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati i nipoti dell’uomo, figli del fratello defunto, che hanno segnalato alla Polizia gli ammanchi nei conti dell’azienda e il trasferimento delle quote. Gli inquirenti, dopo un esame della documentazione contabile, hanno ottenuto un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, poi convalidato dal Gip di Bergamo, per 14 milioni di euro e la nomina di un amministratore giudiziario per tutelare l’operatività dell’azienda e i posti di lavoro dei 15 dipendenti.

Secondo chi ha indagato, i cognati della vittima insieme ai professionisti avrebbero « effettuato ripetute operazioni di compravendita di strumenti finanziari, tese a ostacolare la tracciabilità del denaro di provenienza illecita, rendendosi responsabili, in tal modo, del reato di autoriciclaggio».

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