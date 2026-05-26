Imprenditore malato derubato dai familiari: anche un commercialista indagato

C’è anche un commercialista bresciano tra i sei indagati dalle procure di Brescia, Bergamo e Busto Arsizio per circonvenzione di incapace e autoriciclaggio nell’ambito di una indagine sulla sottrazione di liquidità, quote finanziarie e capitali investiti ai danni di un imprenditore bergamasco che da qualche tempo è gravemente malato. Secondo la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, che hanno indagato rispettivamente con il Nucleo di polizia economico-finanziaria e la Squadra Mobile, alla vittima sarebbero stati sottratti quattro milioni di euro con bonifici diretti verso gli indagati e altri nove con il trasferimento di polizze assicurative, quote societarie e fondi di investimento.