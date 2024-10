Impianto reflui e ciclabile, acceso dibattito in aula a Manerbio

Botta e risposta a Manerbio, durante l’ultimo Consiglio comunale, su due punti del Documento unico di programmazione, approvato con i voti della maggioranza, l’astensione del consigliere di «Progettiamo Manerbio» e il voto contrario di «Patto civico». ​​​​​​Si tratta dell’impianto per il trattamento dei reflui degli allevamenti e la ciclabile in via Brescia.

Pista ciclabile

«C’è perplessità sulla pista che l’Amministrazione vuole realizzare. Riteniamo positivo ampliare la rete ciclabile del territorio, ma il costo di questo intervento potrebbe aggirarsi attorno a un milione di euro con tempi di realizzazione molto lunghi. Tante risorse che in questo momento sarebbe necessario investire in progetti più urgenti, che hanno come finalità il recupero del patrimonio esistenti e si trovano a un livello di progettazione più avanzato». Patto Civico cita il caso di piazza Moro, studiato dalla precedente Amministrazione, «per ridare la giusta dignità ad un luogo ricco di usi e significati».

La risposta arriva dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Andrea Almici: «Stiamo compiendo una ricognizione periodica e una programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la risoluzione delle criticità su strade e marciapiedi. In quest’ottica nell’ambito stradale si inseriscono progetti per riqualificare via Magenta, via Papa Giovanni XXIII e via Brescia. Il primo focus sarà su via Magenta, dove insistono forti criticità, e dove insiste l’attraversamento quotidiano degli studenti».

L’impianto reflui

Quanto all’impianto reflui, gestito da un’azienda privata, «Patto civico» chiede «di poter conoscere il parere di Coldiretti e Confagricoltura e un’assemblea pubblica per presentare il progetto ai cittadini». «Il progetto è ancora in una fase embrionale, pur considerando le ricadute positive che esso potrebbe generare sul territorio», replica l’Amministrazione comunale.