Impianti sportivi, nel maxi piano Loggia-A2A priorità alla piscina Lamarmora

Si studia un partenariato pubblico-privato che vale 24 milioni: idea demolizione per la piscina di via Rodi

3 ' di lettura

Uno scorcio della piscina di via Rodi, in capo alla società al 100% del Comune - Foto Neg © www.giornaledibrescia.it

Un maxi piano per dare gambe a un partenariato pubblico-privato sugli impianti sportivi cittadini. I dettagli non sono ancora definiti, ma l’interlocuzione e la macchina sono ormai azionate già da qualche mese. Come si procederà? Il percorso sarà ancora lungo e saranno due gli elementi cruciali: la linea d’indirizzo politico (budget incluso) e il dossier delle priorità che la sindaca Laura Castelletti aveva già indicato come necessario per impostare una strategia d’intervento pluriennale. Questo