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Impegno e passione: Stella al merito per 33 Maestri del lavoro bresciani

Il primo maggio a Milano la cerimonia di consegna delle onorificenze concesse dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella
La stella al merito per i maestri del lavoro
La stella al merito per i maestri del lavoro

In un contesto storico segnato da incertezze globali e da una spinta tecnologica che rischia di oscurare l’elemento umano, la figura del maestro del lavoro assume una rilevanza ancora più profonda. Oggi il lavoro non è più soltanto un mezzo di sussistenza o un indicatore economico, ma si conferma come il principale pilastro dell’identità e della dignità della persona. Premiare chi ha dedicato la vita a questo ideale significa ribadire che la qualità, l’etica e la responsabilità individuale sono gli unici anticorpi contro l’alienazione e la precarietà valoriale.

Talento

Ecco allora che in questo nostro tempo, i maestri del lavoro diventano custodi di un umanesimo industriale e professionale: ci ricordano che dietro ogni innovazione e ogni successo produttivo batte il cuore di chi ha saputo mettere il proprio talento al servizio della comunità, trasformando il dovere quotidiano in un atto di cittadinanza attiva. La loro stella, dunque, brilla non solo come memoria del passato, ma come bussola per orientare il futuro dei giovani verso una visione del lavoro che sia, prima di tutto, realizzazione di sé e progresso collettivo.

Venerdì 1 maggio, appunto festa del lavoro, saranno trentatré i bresciani che, a Milano, riceveranno il riconoscimento assegnato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’onorificenza verrà consegnata dal prefetto di Brescia Andrea Polichetti;ad accompagnare la delegazione bresciana ci saranno il console provinciale della Federazione Nazionale Maestri del lavoro Luciano Prandelli, il vice console Raffaele Martinelli.

Testimoni

Essere maestro del lavoro significa aver interpretato la propria professione con passione, costanza e dedizione, contribuendo in modo decisivo alla crescita civile, sociale ed economica del Paese. L’obiettivo, ribadito con forza dal presidente della Repubblica, è quello di trasmettere alle giovani generazioni non solo competenze tecniche, ma un profondo senso civico ed etico.

I maestri diventano così mentori e guide, portando nelle classi l’esperienza di una vita spesa nel lavoro e la consapevolezza che ogni contributo individuale è essenziale per il bene comune. Per i 33 neo-insigniti bresciani, la giornata di Milano sarà dunque il riconoscimento di un percorso d’eccellenza e, contemporaneamente, l’assunzione di un nuovo, nobile incarico: continuare a essere esempio vivente di quel saper fare che ha reso grande il nostro territorio.

Domanda e requisiti

La proposta di candidatura a maestro del lavoro deve essere inoltrata agli Ispettorati territoriali del lavoro. Il riconoscimento, assegnato dal presidente della Repubblica, è destinato ai lavoratori dipendenti che si sono distinti per particolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale. È necessaria la cittadinanza italiana, avere compiuto 50 anni, aver lavorato per almeno 25 anni.

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