Impegno e passione: Stella al merito per 33 Maestri del lavoro bresciani

Venerdì 1 maggio, appunto festa del lavoro, saranno trentatré i bresciani che, a Milano, riceveranno il riconoscimento assegnato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’onorificenza verrà consegnata dal prefetto di Brescia Andrea Polichetti; ad accompagnare la delegazione bresciana ci saranno il console provinciale della Federazione Nazionale Maestri del lavoro Luciano Prandelli, il vice console Raffaele Martinelli.

Testimoni

Essere maestro del lavoro significa aver interpretato la propria professione con passione, costanza e dedizione, contribuendo in modo decisivo alla crescita civile, sociale ed economica del Paese. L’obiettivo, ribadito con forza dal presidente della Repubblica, è quello di trasmettere alle giovani generazioni non solo competenze tecniche, ma un profondo senso civico ed etico.

I maestri diventano così mentori e guide, portando nelle classi l’esperienza di una vita spesa nel lavoro e la consapevolezza che ogni contributo individuale è essenziale per il bene comune. Per i 33 neo-insigniti bresciani, la giornata di Milano sarà dunque il riconoscimento di un percorso d’eccellenza e, contemporaneamente, l’assunzione di un nuovo, nobile incarico: continuare a essere esempio vivente di quel saper fare che ha reso grande il nostro territorio.

Domanda e requisiti

La proposta di candidatura a maestro del lavoro deve essere inoltrata agli Ispettorati territoriali del lavoro. Il riconoscimento, assegnato dal presidente della Repubblica, è destinato ai lavoratori dipendenti che si sono distinti per particolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale. È necessaria la cittadinanza italiana, avere compiuto 50 anni, aver lavorato per almeno 25 anni.