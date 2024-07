Il temporale sradica una grossa quercia a Orzinuovi: strada chiusa

Il maltempo è tornato a farsi sentire a Brescia, seppur per il momento i danni non siano paragonabili alle ondate delle settimane scorse. Nonostante ciò qualche disagio si è creato, come per esempio a Orzinuovi dove una grossa quercia è stata sradicata dal temporale che si è abbattuto sulla Bassa nel pomeriggio.

L’albero, posizionato lungo la strada che va verso la frazione Rossa, è caduto di lato nel fossato parallelo alla carreggiata, danneggiandone anche l’asfalto. Per questo motivo la strada è stata chiusa dai Vigili del fuoco.