Il sindaco di Polaveno: «Strade come piste per le moto, servono semafori»

Barbara Fenotti

Aristide Peli spera di incontrare presto il prefetto «per parlare delle misure da adottare con l’obiettivo di dare un taglio a questo fenomeno»

La Locale a Polaveno ieri mattina durante i controlli dei veicoli in transito - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Le Coste non sono l’unico percorso attrattivo per i motociclisti. Anche la strada che sale e scende da Polaveno, sia dal versante di Gussago sia da quello valtrumplino, è spesso e volentieri trafficata dai centauri. Tra questi ce ne sono alcuni, come accade sui tornanti di Sant’Eusebio, che si lasciano prendere dall’adrenalina e si spingono oltre. Diventando, giocoforza, un serio e concreto pericolo per tutti gli altri utenti della strada. «Maggio, giugno e luglio sono stati mesi difficili in cu