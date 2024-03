Il sindaco di Desenzano sul falso necrologio: «Azione politica di bassissimo livello»

Decine di commenti di sdegno, i partiti, di minoranza e maggioranza, compatti schierati a fianco del sindaco Guido Malinverno vittima del «necrologio fake» che da ieri sta circolando su WhatsApp e sui social.

Balza all’occhio che si tratti di un fotomontaggio, che sia «uno scherzo» venuto decisamente male e apprezzato proprio da nessuno.

«Pronto a denunciare»

Il primo cittadino è pronto per presentare denuncia: «Uno scherzo banale e stupido - il suo commento -, per cui va individuato il responsabile prima che crei precedenti più seri. È un’azione politica, in ogni caso, di bassissimo livello. E certo non perpetrata dall’opposizione».