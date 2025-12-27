Giornale di Brescia
Il Senato approva il ddl sulla Corte dei Conti: ora è legge

I sì a favore del ddl sono stati 93, i no 51, gli astenuti 5. Tre le misure lo scudo erariale strutturale
In Senato - Ansa
In Senato - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl sulla Corte dei Conti – che interviene sulla giurisdizione e sul controllo della magistratura contabile e introduce una delega al governo per la riorganizzazione e il riordino delle sue funzioni –, confermando il testo licenziato dalla Camera ad aprile. Il provvedimento, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sarà legge. I sì a favore del ddl sono stati 93, i no 51, gli astenuti 5.Tra le altre misure il ddl rende strutturale lo scudo erariale introdotto durante il Covid nel 2020 e finora prorogato fino a tutto il 2025.

ll disegno di legge sulla Corte dei Conti è una proposta di riforma legislativa che mira a modificare le funzioni e l'organizzazione della Corte, soprattutto per quanto riguarda la responsabilità amministrativa (erariale) dei dipendenti pubblici, introducendo limiti ai risarcimenti (spesso un tetto del 30% del danno) e un cosiddetto «scudo erariale» che restringe l'azione delle Procure contabili principalmente ai casi di dolo, per incentivare la decisione pubblica e contrastare la «burocrazia difensiva». 

Cosa prevede

Responsabilità erariale. Limita la condanna al risarcimento del danno erariale, spesso fissando un massimo (es. 30% del danno accertato) per evitare la «fuga dalla firma» dei funzionari pubblici.

Scudo erariale: estende o proroga lo scudo (già in parte esistente) che esclude indagini per colpa grave, concentrando l'azione della Procura solo sui casi di dolo.

Riforma organizzativa: prevede anche modifiche alla struttura e alle funzioni di controllo della Corte, spesso accorpando diverse proposte di legge.

  3. Ricarica la pagina se necessario