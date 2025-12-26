Gasparri(FI),con riforma Corte dei Conti potrà funzionare meglio
ROMA, 26 DIC - "Nelle prossime ore sarà legge dello Stato un'altra importante riforma. Il Senato voterà la legge che riguarda la Corte dei Conti un organismo fondamentale che potrà funzionare meglio al servizio dei cittadini". Lo dichiara il presidente dei senatori Maurizio Gasparri ai microfoni dei giornalisti, a margine della visita alla Comunità Incontro di Amelia.
