Il ritratto di Francesco Folonari entra nella Galleria del Civile

La Asst Spedali Civili di Brescia inserisce il ritratto di Francesco Folonari nella sua prestigiosa Galleria dei quadri, uno spazio dedicato a coloro che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della comunità bresciana attraverso il loro impegno, il loro spirito di servizio e la loro generosità.

L'esposizione del suo ritratto nella Galleria dei Quadri rappresenta un tributo alla sua figura, non solo come imprenditore di successo, ma anche come esempio di dedizione alla comunità, onorando così il contributo dato alla Radiologia pediatrica del presidio Ospedale dei bambini e alla ristrutturazione del Centro trapianto midollo osseo pediatrico «Monica e Luca Folonari» della Asst Spedali Civili di Brescia.

In occasione dell'inaugurazione del ritratto di Francesco Folonari nella Galleria, domani (venerdì 29 novembre) verranno piantati 8 nuovi alberi di gelso nel parco pubblico del Comune di Cellatica dedicato alla sua memoria.