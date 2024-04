Il Rifugio Piardi cerca un nuovo gestore: il bando

Un’opportunità di vivere a contatto con la natura, mettendosi in gioco per la gestione di un’attività storica in un frequentato punto di passaggio tra i monti valtrumplini e camuni: il rifugio Piardi cerca un nuovo gestore.

La realtà, collocata a Colle San Zeno, crocevia tra la Val Trompia e la Val Palot, è stata ristrutturata nel 2008 e affidata per un lascito nelle mani della Fondazione Istituto Bregoli onlus. L’attuale gestore, che si prende cura del rifugio dal 2009, a fine maggio però porrà fine alla sua avventura.

«Si tratta di un luogo ricco di potenzialità – ha commentato il presidente della fondazione, Savino Bontacchio – e di una struttura di riferimento per quanti passano da questi luoghi per raggiungere il Monte Guglielmo, Montecampione o le piste da sci della Val Palot. Il locale è molto accogliente e sono certo possa riservare soddisfazioni a chi si voglia mettere in gioco».

Il rifugio, a 1.400 metri di altitudine, si sviluppa su tre piani e offre un servizio di ristorante e bar, oltre che di albergo con 12 camere e 25 posti letto. All’esterno è presente un parcheggio per i clienti con loggiato che si affaccia sul Monte Guglielmo, oltre che l’entrata indipendente per l’alloggio del gestore, dotato di box e area esclusiva.

«La scadenza del bando – ha aggiunto Bontacchio – è fissata per il 22 aprile: l’attuale gestore se ne andrà a fine maggio, e vogliamo che chi gli subentrerà abbia tempo di ambientarsi e conoscere la struttura prima del passaggio di consegne».

Il bando completo è scaricabile dal sito della fondazione o da Visit Valtrompia: per ulteriori info contattare lo 030.920271 oppure inviare una email a istitutobregoli@istitutobregoli.it.