Il racconto di un anziano di Mompiano: «Mi hanno restituito la pensione smarrita»

L’89enne aveva perso la busta con il denaro appena ritirato; «Chi l’ha ritrovata ha preferito rimanere anonimo

2 ' di lettura

Una busta di soldi - Foto © www.giornaledibrescia.it

Il signor Adolfo è ancora commosso quando racconta quello che gli è capitato, un gesto di altruismo che ci tiene a condividere per dare un segno di speranza in un periodo in cui le cronache sono purtroppo piene di fatti gravi anche nella nostra città. Aveva perso una busta con diverse centinaia di euro in contanti. Qualcuno l’ha trovata e consegnata ai carabinieri, non mancava neppure un euro. E la figlia che lo accompagna e lo aiuta a trovare le parole vuole «ringraziare le persone che ci hanno