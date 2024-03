Il pugno che uccise l’automobilista infuriato per il pm è legittima difesa

Chiesta l’archiviazione del ciclista di Dello aggredito dall’uomo che voleva vendicare la moglie

L'ingresso del Palazzo di giustizia di Brescia © www.giornaledibrescia.it

Colpì per difendersi. E non per uccidere. Sferrò un pugno, uno solo, dopo essere stato aggredito. Lo fece per rispondere ad offesa con offesa. Furono le conseguenze della caduta innescata dal suo colpo a far prendere alle cose la piega peggiore. Il suo destro avrebbe al massimo potuto provocare un occhio nero, far dondolare un dente. A causare la morte di chi lo incassò fu il violento impatto al suolo. Per il sostituto procuratore Victoria Allegra Boga l’omicidio di Mario Francesco Donadoni, il