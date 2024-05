Il procuratore capo di Brescia Francesco Prete si candida per Bologna

Potrebbe chiudere la carriera in magistratura lontano da Brescia. L’attuale procuratore capo Francesco Prete ha infatti presentato la propria candidatura per guidare la Procura di Bologna.

Si tratterebbe dell’ultimo incarico direttivo per il magistrato che domani compirà 66 anni e che quindi tra quattro anni, se non dovessero cambiare le regole, andrà in pensione.

Prete è arrivato a Brescia il 18 dicembre 2019 ereditando l’incarico dal collega Carlo Nocerino che aveva retto la procura bresciana dopo il raggiungimento della pensione di Tommaso Buonanno. Recentemente il Consiglio superiore della magistratura (Csm) ha rinnovato il mandato al termine del primo quinquennio, ma ora per Prete potrebbe aprirsi la possibilità di un ultimo trasferimento per quello che sarebbe per lui il quarto incarico direttivo dopo Vasto, Velletri e Brescia.

Il Csm si esprimerà nei prossimi mesi.