Il primo villaggio bunker italiano dovrebbe nascere in Franciacorta

Sulle colline di Brione il progetto di un’impresa bresciana: otto bunker scavati a cinque metri di profondità su un lotto di 2.700 metri quadri. La vendita è affidata all’agenzia di Passirano di Tecnocasa

3 ' di lettura

Uno dei rendering del progetto - © www.giornaledibrescia.it

Nel 2020 la corsa alla pasta con l’esplosione della pandemia, nel 2022 il boom di richieste di iodio in farmacia dopo l’avvio della guerra in Ucraina. E nel 2024 - con due anni di conflitto alle porte dell’Europa e una nuova escalation in Medio Oriente - scoppia la bunker-mania. Negli ultimi mesi le richieste di acquisto di rifugi sono arrivate da tutta Italia ma è a Brione, su un’altura che sovrasta la Franciacorta, che dovrebbe presto nascere il primo «bunker village» italiano. Il titolo esoti