Il presidente del Senato La Russa sabato sarà a Pozzolengo alla comunità Lautari

Saranno oltre mille le persone attese a Pozzolengo da ogni parte d'Italia per animare Lautari in festa, il tradizionale appuntamento in cui le famiglie dei ragazzi ospiti per la loro dipendenza tornano a vedere dopo un anno i loro cari assistiti dalla comunità di recupero bresciana. Lautari, attiva da 32 anni, conta oltre 350 giovani assistiti nelle sedi nazionali di Pozzolengo, Bedizzole, Pordenone, Como, Firenze e Roma.

Quella di sabato 13 aprile sarà una giornata per celebrare il presente, guardare al futuro e al tempo stesso fare in modo che quanto seminato negli ultimi 32 anni non vada disperso.

È il senso di quanto sarà celebrato il 13 aprile dalle 11 a Borgo La Caccia, una delle sedi storiche della comunità Lautari, in cui arriveranno le famiglie degli ospiti.

E quest'anno per festeggiare la grande festa della vita ritrovata a Pozzolengo sarà presente in visita istituzionale il presidente del Senato Ignazio La Russa. La seconda carica dello Stato interverrà dal palco insieme ai vertici di Lautari portando i saluti e la vicinanza al mondo delle comunità di recupero.

«Come ogni anno Lautari in Festa sarà un momento di condivisione - ha sottolineato Andrea Bonomelli, 35 anni e da 10 presidente della Comunità che si occupa della cura e del reinserimento in società di persone affette da dipendenze -.Saranno accolte circa un migliaio di persone pronte a riabbracciare i ragazzi che con noi hanno intrapreso e magari concluso un percorso di reinserimento». Non solo. «Festeggiare il ritorno alla vita per noi è uno stimolo a proseguire nel lavoro quotidiano» ha concluso Bonomelli.