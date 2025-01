Il Parco delle Cave avrà un nuovo tratto di pista ciclabile

La Giunta del Comune di Brescia ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo alla realizzazione di una pista ciclabile tra via Bettole e via Bose. Questo collegamento, che riutilizza il tracciato di un vecchio sentiero tra i campi, consentirà di raggiungere i laghi del Parco delle Cave da via Bettole senza passare per la trafficata via dei Santi.

Le attività di progettazione definitiva-esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sono state affidate a Brescia Infrastrutture.

Come sarà

Il nuovo tratto di ciclabile al Parco delle Cave

La pista ciclabile, lunga circa 210 metri, avrà una larghezza di due metri e mezzo e sarà a doppio senso di marcia, con una pavimentazione in asfalto.

Per consentire l’inizio dei lavori sarà tagliata la vegetazione infestante e saranno rimosse le barriere in cemento armato che, al momento, bloccano l’accesso al sentiero. La pavimentazione sarà costituita da un tappeto di usura in granulato bituminoso posato su un massetto di calcestruzzo armato che, a sua volta, poggia su un sottofondo in ghiaietto stabilizzato.

Lungo il lato nord, all’interno della fascia verde, verrà realizzato un nuovo impianto di illuminazione pubblica. L’importo complessivo dell’opera sarà pari a 150mila euro.

«La pista ciclabile che stiamo per realizzare tra via Bettole e via Bose rappresenterà una nuova via d’accesso ai laghi del Parco delle Cave sicura ed esteticamente molto piacevole», ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Valter Muchetti. «Mettendo in cantiere questo nuovo intervento abbiamo voluto soddisfare le richieste dei cittadini senza perdere di vista l’attenzione e la cura verso l’ambiente. Proseguiamo nel nostro impegno per rendere il Parco delle Cave sempre più attrattivo, più accessibile e più bello”.