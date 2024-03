Il Parco della Polveriera chiude da lunedì

Lunedì il Parco della Polveriera di Mompiano verrà chiuso al pubblico per consentire di effettuare ulteriori indagini di bonifica bellica del sito, propedeutiche agli interventi di riqualificazione degli spazi esterni previsti nell’ambito del percorso di progettazione partecipata e di riutilizzo della Ex Polveriera. La durata dei lavori è stimata in circa 15 giorni, ma la riapertura dipenderà dall’andamento della bonifica.