Il nuovo sito di Aprica è un hub digitale per i cittadini

È online il nuovo sito di Aprica, società del gruppo A2A. Diverse le novità per gli utenti, a cominciare dall’unificazione degli accessi: ogni utente può entrare in un portale dedicato con informazioni e attività specifiche nel proprio Comune di riferimento, con una dashboard centralizzata, che permette un accesso rapido a servizi come la prenotazione del ritiro ingombranti, i calendari di raccolta e il Dove lo butto? per la corretta differenziazione dei rifiuti. Inoltre, una mappa interattiva mostra in tempo reale i punti di conferimento a disposizione dei residenti sul territorio, come centri di raccolta/piattaforme ecologiche, Ecovan/Ecocar ed Ecoisole.

Per rispondere alla crescente multiculturalità delle comunità servite, inoltre, l’area dedicata ai servizi territoriali di Bergamo, Brescia, Como e Cremona – in attesa che la funzionalità venga estesa agli altri 225 Comuni in cui Aprica opera – è disponibile in sette lingue: italiano, arabo, cinese, francese, inglese, spagnolo e tagalog.