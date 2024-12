Il nuovo McDonald’s di Edolo aprirà per Capodanno

Le luci all’interno sono accese e si intravedono delle persone che si danno da fare per le pulizie, concentrandosi sulle grandi vetrate. All’esterno, invece, è al lavoro un piccolo escavatore per sistemare gli ultimi dettagli delle aiuole. Visti i movimenti intorno alla struttura del nuovo McDonald’s, alle porte di Edolo, si intuisce che ormai ci siamo. Il nuovo ristorante della più famosa catena americana è «venuto su» a tempo record e sarà inaugurato tra Natale a Capodanno. Non c’è ancora la data esatta, ma sarà in quella settimana. D’altronde mancano davvero pochi dettagli, qualche rivestimento e qualche finitura.

Così come annunciato sul sito della stessa catena, alcuni mesi fa, quando era alla ricerca di una trentina di figure da inserire, sono state realmente assunte circa trenta persone. Certo, con non poca fatica, perché non sono arrivati centinaia di curricula.

Si tratta di tutte professionalità provenienti dalla Valcamonica, di cui la metà da Edolo. Facendo i conti della serva, si tratta di circa mezzo milione di euro di stipendi l’anno, che il signor McDonald’s garantirà ai lavoratori. L’età media è piuttosto bassa e ci sono anche diverse donne. Oggi, con l’avvicinarsi dell’apertura, sono tutti a fare la formazione nel McDonald’s di Tirano, che è una struttura simile a quella edolese, con attrezzature più moderne rispetto ad altri ristoranti vicini.

Il ritorno

I benefici per Edolo non sono solo in termini di forza lavoro e stipendi, secondo il sindaco Luca Masneri. L’Amministrazione edolese, infatti, ha stretto un accordo con i vertici della catena chiedendo e ottenendo, quale misura compensativa, la realizzazione di un grosso parcheggio non troppo distante. La società che ha condotto l’operazione, infatti, ha acquistato un’area su via Valeriana da oltre mille metri quadri, che successivamente è stata ceduta al Comune per un duplice utilizzo.

Dapprima servirà per gestire meglio il cantiere della variante di Edolo, per dare accesso alle case di via Valeriana nella prima fase dei cantieri e per stoccare i materiali poi. Successivamente diverrà un posteggio pubblico a servizio dell’area, che ne è sprovvista.

«I critici dicevano che questo ristorante avrebbe portato via risorse – commenta Masneri -, invece è esattamente il contrario: la gente lavora qui e resta sul territorio. Ci lavoreranno 16-18 edolesi, con una ricaduta immediata sul paese, in linea con le previsioni che avevamo fatto. L’Amministrazione, con le sue scelte, crea sviluppo e occupazione».