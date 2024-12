Il Natale di Provaglio d’Iseo, che coinvolge la comunità

Il Comune di Provaglio d’Iseo si prepara al Natale con uno spirito di coinvolgimento della sua comunità. È infatti rivolto alla popolazione l’invito che recita: «Che Natale sarebbe senza la presenza di un albero addobbato?».

L’iniziativa è quindi un’apertura alla collaborazione ed alla partecipazione che poi si mostra anche nel calendario degli eventi culturali che anticipano le festività. Il 10 dicembre alle 20.30 nell’auditorium del Monastero di San Pietro in Lamosa continuano le lezioni della Scuola Popolare Antimafia. Giovedì 12 dicembre nella sala civica di Palazzo Francesconi si terrà l’appuntamento «Librinsieme», serata di lettura collettiva; il 14 dicembre sarà la volta della rassegna «Scrittori in casa» con la presentazione del libro della provagliese Chiara Onger, alle 20.30 al Monastero di San Pietro in Lamosa. Domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 17, ci sarà una festa di anticipo del Natale in piazza del Chiosco.

Gli appuntamenti continuano fino al 22 con un incontro di psicodramma pubblico, nella sede del teatro di psicodramma, il 19 dicembre ed infine il 22 dicembre il concerto della banda I Musicanti di Provaglio d’Iseo, alle 16 al cinema teatro Pax e la consegna delle borse di studio.